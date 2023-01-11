Потрібно якнайшвидше надати більш сучасне обладнання Україні – Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повідомив про телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, наголосивши на необхідності якнайшвидше надавати українській стороні сучасне обладнання для захисту від російської агресії.

«Хороша розмова з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про життєво важливу підтримку, яку союзники із НАТО надають Україні у її мужній боротьбі проти вторгнення Росії. Час має вирішальне значення. Нам потрібно якнайшвидше надати більш сучасне обладнання», – написав Столтенберґ у середу в твітері.

Про бесіду український міністр Кулеба наразі публічно не повідомляв.

Напередодні офіційні особи ЄС та НАТО домовилися «посилити» свою співпрацю з питань безпеки та підтримки України.

Також на наступний тиждень Столтенберґ анонсував нову зустріч «Рамштайн», контактної групи з підтримки України під керівництвом США, де, за його словами, йтиметься про те, які ще види озброєння потрібні Україні і як союзники можуть їх надати.