НАТО та ЄС домовилися про посилення співпраці на тлі агресії Росії проти України

Офіційні особи Європейського Союзу та НАТО домовилися «посилити» свою співпрацю з питань безпеки та підтримки України. Спільна декларація про співпрацю між НАТО та ЄС, підписана в Брюсселі 10 січня, спрямована на захист критичної інфраструктури України, а також на розвʼязання проблем безпеки, спричинених, зокрема, іноземним втручанням і кампаніями дезінформації.

«Ми сповнені рішучості вивести партнерство між НАТО та ЄС на новий рівень», – наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками обговорення.

Він сказав, що президент Росії Володимир Путін «хотів окупувати Україну за кілька днів і розділити нас» (тобто членів НАТО і ЄС – ред.), додавши, що «в обох пунктах він явно провалився».

Раніше 10 січня один із найближчих соратників Путіна, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що боротьба в Україні триває не між Києвом і Москвою, а між НАТО і Росією, причому Захід намагається розірвати Росію і «стерти» її з політичної карти.