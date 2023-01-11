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НАТО та ЄС домовилися про посилення співпраці на тлі агресії Росії проти України

Спільна пресконференція очільників НАТО та ЄС, Брюссель, 10 січня 2023 року

Офіційні особи Європейського Союзу та НАТО домовилися «посилити» свою співпрацю з питань безпеки та підтримки України. Спільна декларація про співпрацю між НАТО та ЄС, підписана в Брюсселі 10 січня, спрямована на захист критичної інфраструктури України, а також на розвʼязання проблем безпеки, спричинених, зокрема, іноземним втручанням і кампаніями дезінформації.

«Ми сповнені рішучості вивести партнерство між НАТО та ЄС на новий рівень», – наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками обговорення.

Він сказав, що президент Росії Володимир Путін «хотів окупувати Україну за кілька днів і розділити нас» (тобто членів НАТО і ЄС – ред.), додавши, що «в обох пунктах він явно провалився».

Раніше 10 січня один із найближчих соратників Путіна, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив, що боротьба в Україні триває не між Києвом і Москвою, а між НАТО і Росією, причому Захід намагається розірвати Росію і «стерти» її з політичної карти.

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