США пішли з Афганістану, щоб «зосередитися на Україні» – соратник Путіна Патрушев

Один із найближчих соратників російського лідера Володимира Путіна, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев вважає, що Сполучені Штати в 2021 році пішли з Афганістану, щоб «зосередитися на Україні», а Росія воює не проти України, а проти альянсу НАТО. Про це Патрушев сказав в опублікованому 10 січня інтервʼю виданню «Аргументы и факты».

«Події в Україні – це не зіткнення між Москвою і Києвом, це військове протистояння між НАТО, і перш за все США і Британією, та Росією», – твердить 71-річний російський високопосадовець і додає, що Захід, на його думку, намагається розірвати Росію на частини та остаточно стерти її з політичної мапи світу.

Патрушев також вважає, що виведення американських військ з Афганістану у серпні 2021 року було необхідне для підготовки для конфлікту з Росією на українській території.

«Раптовий відхід американців із цієї країни, як виявилося, багато в чому був повʼязаний із тим, щоб зосередитися на Україні, де, за їхніми оцінками, підготовка київського маріонеткового режиму до наступальних антиросійських дій тривала успішно», – говорить соратник Путіна.

Оцінка Патрушева різниться від реального розвитку подій, зокрема, на початку війни. Значна частина західних аналітиків не чекала тривалого опору України. Зокрема, за даними видання The Washington Post, яке цитувало американських посадовців і членів Конгресу, уряд США пропонував президенту Володимиру Зеленському надати допомогу, щоби він міг безпечно залишити столицю України й уникнути захоплення або вбивства російськими військовими, однак він відмовився від такої пропозиції.