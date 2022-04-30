ОГП: повідомлено про підозру секретарю Ради безпеки РФ

В Офісі генерального прокурора заявили, що секретарю Ради безпеки РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

«За даними слідства, високопосадовець, будучи представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень «ДНР» та «ЛНР»», – йдеться в повідомленні.

В ОГП зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює головн слідче управління СБУ.

Повідомляється, що «раніше до кримінальної відповідальності притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 членів».

Секретарем Ради безпеки Російської Федерації нині є Микола Патрушев.