Хто вони – ідеологи війни Росії?

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков могли переконати президента Володимира Путіна розпочати збройне вторгнення в Україну: пише британське видання The Times.

Тим часом країни G7 встановлюють граничну фіксовану ціну на російську нафту. А генсекретар НАТО готовий вітати Фінляндію та Швецію як повноцінних членів НАТО.

Ізраїль отримає нового прем’єр-міністра: Беньямін Нетаньягу стане ним вшосте. Як це позначиться на допомозі Україні?

Киянка Лєда Космачевська оголосила, що збирається вийти заміж за військового, у якого вже 15 років є коханий чоловік. Як можна розширити права одностатевих пар?

Українці скинулися на 60 БТРів Spartan. Фонд Сергія Притули оголосив збір на тиждень – однак понад 200 мільйонів гривень зібрали лише за півтора дні.

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