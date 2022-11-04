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Політика

Хто вони – ідеологи війни Росії?

  • Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та директор ФСБ Олександр Бортніков могли переконати президента Володимира Путіна розпочати збройне вторгнення в Україну: пише британське видання The Times.
  • Тим часом країни G7 встановлюють граничну фіксовану ціну на російську нафту. А генсекретар НАТО готовий вітати Фінляндію та Швецію як повноцінних членів НАТО.
  • Ізраїль отримає нового прем’єр-міністра: Беньямін Нетаньягу стане ним вшосте. Як це позначиться на допомозі Україні?
  • Киянка Лєда Космачевська оголосила, що збирається вийти заміж за військового, у якого вже 15 років є коханий чоловік. Як можна розширити права одностатевих пар?
  • Українці скинулися на 60 БТРів Spartan. Фонд Сергія Притули оголосив збір на тиждень – однак понад 200 мільйонів гривень зібрали лише за півтора дні.

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.

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