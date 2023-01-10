Зеленський розповів президенту Європейської ради про потреби України в озброєнні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європепйської ради Шарлем Мішелем – про це він заявив 10 січня.

«Поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації формули миру», – повідомив голова держави.

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Зеленський додав, що сторони обговорили очікування від майбутнього Саміту Україна – ЄС.

Наступний саміт Україна – ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року в Києві за участі голів 27 країн Європейського союзу та Володимира Зеленського.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше 10 січня привітав останні повідомлення від Сполучених Штатів, Німеччини та Франції про надання Україні нових броньованих машин та іншого озброєння.