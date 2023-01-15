Офіс генпрокурора повідомив деталі про ракету Х-22, яка, ймовірно, вдарила по будинку в Дніпрі

Ракета, якою, за даними українських військових, російська армія вдарила по житловому будинку в Дніпрі, є неточною, відтак зазвичай призводить до людських жертв – про це повідомляє Офіс генерального прокурора 15 січня.

За попередніми даними, російські війська застосували крилату ракету Х-22. Як зазначає Офіс генпрокурора, цей тип боєприпасів «призводить до найбільших людських жертв, адже ракета є надзвичайно неточною, має величезне відхилення».

«Відтак застосування такої зброї по цілях у густонаселених районах – це однозначно воєнний злочин», – констатує ОГП.

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За повідомленням, такі ж ракети російські війська раніше випускали по Сергіївці та Кременчуку. Офіс додає, що Х-22 може запускати лише один російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк.

Пресслужба цитує голову Департаменту ОГП протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту Юрія Бєлоусова, який разом із обласними прокурорами та представниками Служби безпеки України оглянув місце удару.

«Ця трагедія – не просто воєнний злочин, це злочин проти людяності. Масштабне вбивство мирних громадян в Україні. Кожен важливий доказ буде задокументований. Слідством та прокурорами будуть встановлені та притягнуті до відповідальності як ті, хто безпосередньо запускав ракети, так і їх командири, які віддали цей злочинний наказ. Усе російське військове керівництво», – заявив він.

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За даними на 15:00 15 січня, через ракетний удар по будинку в Дніпрі загинули 25 людей. 43 зникли безвісти. 73 отримали поранення.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.