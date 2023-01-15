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Четверо поранених через ракетний удар по Дніпру в тяжкому стані, троє померли в лікарні

Рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки у Дніпрі триватиме щонайменше до третьої ночі

Після ракетного удару по житловому масиву «Перемога» в Дніпрі по медичну допомогу до лікарів звернулися 73 людини, 40 із них шпиталізували, 34 з них і зараз у лікарні. Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я обласної військової адміністрації Олексій Григорук.

За його даними, більшість людей у стані середнього ступеню тяжкості або з легкими пораненнями.

«Четверо – у важкому стані, в реанімації. На жаль, трьох пацієнтів не вдалося врятувати. Хворі розподілені по стаціонарах міста й обласних лікарнях. Серед постраждалих 13 дітей. Семеро в стаціонарі, одна дівчинка у дуже важкому стані», – сказав посадовець.

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За його словами, усі пацієнти забезпечені ліками. Запас крові є, але через велику кількість охочих організували прийом донорів.

Рятувальна операція на місці зруйнованої багатоповерхівки у Дніпрі триватиме щонайменше до третьої ночі. У міста вистачає людей та техніки, заявила місцева влада.

За даними на 15:00 15 січня, через ракетний удар по будинку в Дніпрі загинули 25 людей. 43 зникли безвісти. 73 отримали поранення.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.

Влучення ракети РФ у будинок у Дніпрі: кількість загиблих зростає. З-під завалів витягли живу жінку (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Влучення ракети РФ у будинок у Дніпрі: кількість загиблих зростає. З-під завалів витягли живу жінку (фотосвідчення)

Від удару російської ракети обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку. Розбір завалів і рятувальні роботи тривають

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