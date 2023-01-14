25 із 38-ми. Повітряні сили повідомили про чисельність збитих у суботу російських ракет

Українські військові під час чергового масованого ракетного удру військ РФ по Україні збили 25 із 38-ми ракет різних типів.

«Протиповітряна оборона працювала у зоні відповідальності усіх повітряних командувань – «Центр», «Південь», «Схід» та «Захід». Станом на 18:30 на сході та півдні країни протиповітряний бій триває. Ворог продовжує атакувати з літаками тактичної авіації. Випущено ще п’ять керованих авіаційних ракет Х-59, чотири з яких збито нашою ППО. Тож загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів. Зокрема 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та «Калібр», сім керованих авіаційних ракет Х-59», – повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.

Згідно з повідомленням, пуски ракет відбувалися з району Каспійського моря та з акваторії Чорного.

Військові повідомили, що по будинку в Дніпрі російські війська вдарили крилатою ракетою Х-22 із бомбардувальника Ту-22м3.

Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 5 загиблих і близько чотирьох десятків поранених.