У день масованого ракетного обстрілу України військами РФ у Молдові знову виявили залишки ракети

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що сьогодні, коли Росія вчергове завдавала удару по Україні, правоохоронці виявили в прикордонному Бричанському районі залишки ракети. Про це передає Молдовська служба Радіо Свобода.

«Висловлюю своє обурення з приводу неповаги до суверенітету Республіки Молдова, повторного сьогоднішнього обльоту її повітряного простору та залишків ракети, яка впала в околицях міста Ларга в Бричанському районі», – заявила прем’єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця.

У МВС Молдови повідомили, що на кордоні з Україною збільшено кількість поліцейських патрулів. Прикордонники, які прибули на місце події, оточили територію та сповістили прокуратуру про інцидент.

Це третій випадок, коли залишки ракет від бомбардувань України падають на територію Молдови, йдеться у повідомленні прикордонної поліції країни. Повідомлення МВС Молдови з’явилося через кілька годин після того, як російські війська знову обстріляли столицю України Київ та інші міста України ракетами.

Попередні інциденти з падінням залишків ракет у дні, коли РФ атакувала Україну, було зафіксовано в Молдові у жовтні та грудні 2022 року. Також торік на початку жовтня три крилаті ракети, запущені з російських морських кораблів, пройшли через територію Молдови. Тоді Росія заперечила факт порушення повітряного простору Молдови.