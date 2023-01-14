ОВА: через влучання по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині можуть вимкнути світло і воду

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в результаті російського ракетного обстрілу в суботу в області зафіксоване влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

«Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває», – повідомив Козицький у Telegram.

За даними влади, вдень 14 січня у багатьох областях України чутно вибухи, працюють сили протиповітряної оборони (ППО). Такі повідомлення надходять з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова.

Наразі відомо про часткове руйнування багатоповерхівки у Дніпрі, де під завалами, за даними влади, опинилися люди. Раніше сьогодні також були влучання в приватний сектор на Київщині і виявлені уламки ракет у столиці.