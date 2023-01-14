У Дніпрі через російський обстріл частково зруйновано багатоповерхівку, під завалами є люди – ОПУ

У Дніпрі в суботу внаслідок обстрілу міста військами РФ частково зруйновано багатоповерхівку, під завалами є люди, повідлмив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

«Просто нелюди, немає як мінімум одного під’їзду, під завалами знаходяться люди, які були дома у святковий день. ДСНС і всі міські служби на місці», – повідомив він.

За даними влади, вдень 14 січня у багатьох областях України чутно вибухи, працюють сили протиповітряної оборони (ППО). Такі повідомлення надходять з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.