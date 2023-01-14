Удар по Дніпру: влада озвучила перші дані про загиблих

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що наразі жертвами російського удару по 9-поверхівці у Дніпрі є п’ятеро людей.

«Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні. Горіть у пеклі, російські недолюдки... Уже п’ятеро загиблих», – написав він у Telegram.

У свою чергу, мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що розбирати завали будуть всю ніч.

«Цілий район знеструмлений повністю та відключений від систем життєзабезпечення», – повідомив мер.

Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що людей із постраждалого будинку знімають кранами, вони сигналізують ліхтярами і мобільними телефонами. Раніше сьогодні Тимошенко повідомляв про щонайменше 15 врятованих.

Усі дані очевидно є приблизними, бо розбір завалів триває. Раніше повідомлялося про руйнування щонайменше одного під’їзду 9-поверхівки у Дніпрі.

Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.