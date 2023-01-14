З-під завалів будинку у Дніпрі витягують людей. Перших врятованих вже госпіталізували, серед поранених – діти

Рятувальні роботи на місці частково зруйнованої російським обстрілом багатоповерхівки у Дніпрі тривають, вже вдалося вивільнити перших постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

«Росіяни поцілили у житловий будинок у Дніпрі. Попередньо, десятеро поранених. Двоє з них – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні», – повідомив Резніченко.

Кількість загиблих та травмованих уточнюється, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram. Він також назвав цифру про 15 врятованих.

Усі дані очевидно є приблизними, бо розбір завалів триває. Раніше повідомлялося про руйнування щонайменше одного під’їзду 9-поверхівки у Дніпрі.

За даними влади, вдень 14 січня у багатьох областях України чутно вибухи, працюють сили протиповітряної оборони (ППО). Такі повідомлення надходять з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.