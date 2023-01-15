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Росія може утримувати на Чорному морі близько 30 ракет «Калібр» – ОК «Південь»

Носії крилатих ракет «Калібр» – малі ракетні кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті (архівне фото)

Росія наразі тримає на Чорному шість ракетоносіїв, у тому числі один підводний – про це повідомило оперативне командування «Південь» 15 січня.

«Кількість «Калібрів» на них може сягати 44 одиниць, але з урахуванням витрачених напередодні – наразі близько трьох десятків», – припускають військові.

Командування закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше Військово-морські сили повідомили, що РФ вивела у Чорне море на бойове чергування 16 кораблів.

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14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалився цілий під’їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.

Російські війська під час вчорашньої атаки використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» в Чорному морі, повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Влучення ракети РФ у будинок у Дніпрі: кількість загиблих зростає. З-під завалів витягли живу жінку (фотосвідчення)
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Влучення ракети РФ у будинок у Дніпрі: кількість загиблих зростає. З-під завалів витягли живу жінку (фотосвідчення)

Від удару російської ракети обвалилися два під’їзди 9-поверхового будинку. Розбір завалів і рятувальні роботи тривають

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