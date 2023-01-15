Під час вчорашньої атаки РФ випустила тільки половину із підготовлених «Калібрів», може вдарити ще – Гуменюк

Російські війська під час вчорашньої атаки використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» в Чорному морі, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Вчора ми бачили, що вони дійсно спорядили аж п'ять ракетоносіїв. Серед яких один підводний. І використовували ракети типу «Калібр» під час масованої атаки. Якщо вчора в Чорному морі перебував запас – 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракетоносії... Треба розуміти, що вони ще можуть бути застосовані», – розповіла Гуменюк.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалився цілий під’їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.