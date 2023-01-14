Удар по Дніпру: влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Розбір завалів триває (фото)

Військові РФ могли цілитися в ТЕС у Дніпрі, а влучили в житловий будинок. Про це на місці пошкодженого в суботу ракетним ударом житлового будинку сказав міський голова Борис Філатов.

«Це Х-22. Я так вважаю, що вони намагалися поцілити по теплостанції Придніпровській. Але як росіяни стріляють, ми всі знаємо. Так звана «високоточна» зброя. І тому вони влучили в житловий будинок», – сказав Філатов.

За його словами, частина будинку, який зазнав ракетного удару, потребуватиме демонтажу.

«У будь-якому випадку потрібен буде демонтаж. Усі під’їзди, які знаходяться справа, треба буде демонтувати. І треба буде допомагати людям, щоб вивезти їхні речі. Зараз ми працюємо над цим», – зазначив він.

За його даними, від атаки постраждав 18-підїздний будинок, де мешкало понад 1100 людей. Зруйнований будинок та сусідні будинки зараз без теплопостачання й електрики.

Міська влада та волонтери обіцяють забезпечити всіх, хто потребує, ночівлею й організувати охорону будівлі. Людей розміщуватимуть поки в «пунктах незламності» – двох школах, дитячо-спортивному центрі, а також у шелтерах.

За уточненими даними, через ракетний удар по Дніпру загинули 9 людей, зокрема дитина, ще 64 людини поранені.

Військові повідомили, що по будинку в Дніпрі російські війська вдарили крилатою ракетою Х-22 із бомбардувальника Ту-22м3.