Російський терор можна зупинити тільки на полі бою – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що зупинити «російський терор» неможливо інакше, ніж на полі бою в Україні.

«Це можна й треба зробити на нашій землі, в нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни. Будь-які умовляння або час, який просто спливає, не здатні зупинити терористів, які методично вбивають наших людей ракетами, купленими в Ірані дронами, своєю артилерією, танками й мінометами. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть», – сказав Зеленський у вечірньому зверенні.

За його словами, «обов’язково ворог отримає нашу відповідь на полі бою – наші воїни це забезпечать».

Коментуючи влучання російської ракети в будинок у Дніпрі, Зеленський зауважив, що він розташований на вулиці, що називається Набережна Перемоги.

«Коли давали таку назву цій вулиці, мали на увазі перемогу над нацистами у Другій світовій війні. Рашисти перейняли все від того ворога вільного світу. Це очевидно. І ми маємо зробити все, щоб зупинити рашизм так само, як вільний світ свого часу зупинив нацизм», – додав президент.

Щодо ураження об’єктів енергетичної інфраструктури, то він зазначив, що найскладніша ситуація на Харківщині та в Київській області.

«Ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити генерацію й постачання електрики, і робота триватиме цілодобово», – сказав Зеленський.

14 січня Росія двічі за день атакувала Україну ракетами. Усього, за даними ЗСУ, українські військові збили 25 із 38 російських ракет різних типів.

Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв у низці регіонів. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 5 загиблих і близько 60 поранених.