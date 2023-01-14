«Знайдемо всіх причетних»: Зеленський про обстріл будинку у Дніпрі, де кількість постраждалих зросла

Розбір завалів у багатоквартирному будинку в місті Дніпро, куди сьогодні влучила російська ракета, триває, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – заявив Зеленський.

Водночас голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей.

«Найменшому – три роки. Усі діти в лікарні. 9-рiчна дiвчинка – тяжка. Загалом вже 39 поранених. 5 життів росіяни обірвали», – повідомив Резніченко.

Раніше заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що людей із постраждалого будинку знімають кранами, вони сигналізують ліхтярами і мобільними телефонами. А мер Борис Філатов казав, що роботи з розбору завалів триватимуть всю ніч.

14 січня сталося руйнування щонайменше одного під’їзду 9-поверхівки у Дніпрі внаслідок російського ракетного обстрілу.

Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.