«Наступні дні будуть важкими» – уряд про ураження об’єктів критичної інфраструктури в низці областей

У результаті чергової масованої атаки російських військ 14 січня є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях України, повідомив у Telegram прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З влучання в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Наші героїчні сили ППО продовжують збивати більшість ворожих цілей, тим самим рятуючи життя тисяч людей», – написав Шмигаль.

У Міністерстві енергетики уточнили, що постраждали об’єкти генерації та електричні мережі у низці регіонів країни. Є прильоти у Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях.

«Через обстріли в більшості регіонів вводяться аварійні відключення. Наступні дні будуть важкими. Енергетики вже працюють над відновленням постачання електроенергії», – повідомили в Міненерго.

Група компаній ДТЕК у Telegram повідомила, що під обстріл потрапили дві ТЕС, одна з них припинила виробництво електроенергії.

«На щастя, ніхто не постраждав Внаслідок обстрілів було пошкоджено обладнання ТЕС. Одразу після закінчення атаки енергетики почали оперативно ліквідовувати наслідки», – йдеться в повідомленні.

Наразі про влучання ракети по об’єкту критичної інфраструктури повідомив голова військової адміністрації Львівщини Максим Козицький. За його словами, через це можливі перебої у постачанні світла та води.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про два «прильоти» російських ракет в об’єкт критичної інфраструктури Харківщини. Застосовуються аварійні відключення світла, зазначив він. Раніше мер Харкова Ігор Терехов казав, що у місті працює тільки наземний транспорт. Повідомлялося про перебої з світло-, тепло- і водопостачанням.

Світлана Онищук, голова Івано-Франківської ОВА повідомила, що в регіоні також уражено енергетичний об’єкт.

«Внаслідок ворожого обстрілу на території об’єкту виникла пожежа. Всі відповідні служби оперативно відреагували на виникнення надзвичайної ситуації. На місце гасіння прибули рятувальники для локалізації пожежі. На щастя, за попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає», – повідомила вона.

Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 5 загиблих і близько трьох десятків поранених.