Кількість постраждалих через удар військ РФ по Дніпру зросла до майже 60 – Резніченко

Близько 60 людей наразі постраждали через ракетний удар армії РФ по житловому будинку у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Раніше повідомлялося про приблизно 40 постраждалих.

«Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них – діти. Рятувальна операція триває», – повідомив він у Telegram.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов казав, що роботи з розбору завалів триватимуть всю ніч.

14 січня сталося руйнування щонайменше одного під’їзду 9-поверхівки у Дніпрі внаслідок російського ракетного обстрілу. Президент Володимир Зеленський назвав це актом «російського терору» і запевнив, що причетні «понесуть відповідальність».

Військові повідомили, що по будинку в Дніпрі російські війська вдарили крилатою ракетою Х-22 із бомбардувальника Ту-22м3.

За останніми даними, загинуло п’ятеро людей. Влада побоюється, що число жертв може зрости, адже рятувальні роботи тривають.