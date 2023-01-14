Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Кількість постраждалих через удар військ РФ по Дніпру зросла до майже 60 – Резніченко

За останніми даними, загинуло п’ятеро людей. Влада побоюється, що число жертв може зрости, адже рятувальні роботи тривають

Близько 60 людей наразі постраждали через ракетний удар армії РФ по житловому будинку у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Раніше повідомлялося про приблизно 40 постраждалих.

«Вже майже 60 поранених через влучання російської ракети у дніпровську багатоповерхівку. 12 з них – діти. Рятувальна операція триває», – повідомив він у Telegram.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов казав, що роботи з розбору завалів триватимуть всю ніч.

14 січня сталося руйнування щонайменше одного під’їзду 9-поверхівки у Дніпрі внаслідок російського ракетного обстрілу. Президент Володимир Зеленський назвав це актом «російського терору» і запевнив, що причетні «понесуть відповідальність».

Військові повідомили, що по будинку в Дніпрі російські війська вдарили крилатою ракетою Х-22 із бомбардувальника Ту-22м3.

За останніми даними, загинуло п’ятеро людей. Влада побоюється, що число жертв може зрости, адже рятувальні роботи тривають.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG