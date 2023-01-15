Ракетний удар по Дніпру: знову зросла кількість загиблих

Через влучання ракети армії РФ у житловий будинок у Дніпрі загинуло вже 20 людей, йдеться в повідомленні голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в телеграмі, травмовано 73 людини.

«Із них – 14 дітей; врятовано 38 осіб, із них – шестеро дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини», – розповів він.

За його словами, ударом зруйновано два під’їзди з дев’ятого по другий поверхи, зокрема 72 квартири знищені та пошкоджено понад 230.

«Вивезено приблизно 3450 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів», – зазначив Лукашук.

Він додав, що з людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням. Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир, це орієнтовно понад 400 осіб, уточнив місцевий чиновник.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалився цілий під’їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.