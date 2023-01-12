Генштаб про війська РФ – грабують місцевих на окупованій Херсонщині та «мобілізовують» чоловіків – на Луганщині

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що «найбільш запеклі бої» тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

«Противник і надалі основні зусилля зосереджує на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, продовжує наступати на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними штабу, на Херсонському напрямку війська РФ продовжують обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро, та грабують місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області.

«В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою «націоналізацією». Для поповнення втрат в живій силі, противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня цього року», – розповіли у Генштабі.

Перевірити інформацію з інших джерел в умовах війни неможливо.

Триває триста двадцять третя доба російського широкомасштабного вторгнення.