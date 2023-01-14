У Дніпрі оголошена триденна жалоба. Чисельність жертв і постраждалих знову зросла

Дніпровська міська рада у суботу пізно ввечері повідомила, що через російську ракетну атаку по житловому будинку вже загинули 12 людей, чисельність постраждалих також зросла.

«Росія здійснила найзухвалішу терористичну атаку по Дніпру від початку повномасштабного вторгнення. Травмовані 73 особи, з них 14 дітей. Врятовано 38 людей, у тому числі 6 дітей. Уже відомо про 12 загиблих, серед них одна дитина, 15-річна дівчина», – йдеться в повідомленні.

За даними міськради, у Дніпрі оголошена триденна жалоба за загиблими.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, у Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалився цілий під’їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи, як очікується, триватимуть всю ніч.