Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

У Дніпрі оголошена триденна жалоба. Чисельність жертв і постраждалих знову зросла

Врятовано 38 людей, у тому числі 6 дітей, але серед загиблих є 15-річна дівчинка

Дніпровська міська рада у суботу пізно ввечері повідомила, що через російську ракетну атаку по житловому будинку вже загинули 12 людей, чисельність постраждалих також зросла.

«Росія здійснила найзухвалішу терористичну атаку по Дніпру від початку повномасштабного вторгнення. Травмовані 73 особи, з них 14 дітей. Врятовано 38 людей, у тому числі 6 дітей. Уже відомо про 12 загиблих, серед них одна дитина, 15-річна дівчина», – йдеться в повідомленні.

За даними міськради, у Дніпрі оголошена триденна жалоба за загиблими.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, у Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалився цілий під’їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи, як очікується, триватимуть всю ніч.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG