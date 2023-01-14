«Україна стоїть міцно. Так само і ми» – посольство США відреагувало на черговий масований удар військ РФ

Посольство США в Україні виступило із заявою після масованої атаки військ РФ по Україні 14 січня.

«Ще один ранок, проведений в укритті від російських ракет, ще одне нагадування про стратегічний провал Росії в Україні. Оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, Росія продовжує обстрілювати міста та цивільну інфраструктуру. Україна стоїть міцно. Так само і ми. Сьогодні вдень Росія продовжила свій безрозсудний напад на міста та народ України. Саме тому ми надали пріоритет підтримці українських фахівців ППО та продовжуємо співпрацювати разом, щоб забезпечити Україну тим, що потрібно на полі бою та по всій країні», – цитує посольство США посла Бріджит Брінк.

14 січня Росія двічі за день атакувала Україну ракетами. Усього, за даними ЗСУ, українські військові збили 25 із 38 російських ракет різних типів.

Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв у низці регіонів. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 9 загиблих людей (з них 1 дитина), поранено 64 людини (з них 14 дітей).