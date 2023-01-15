За добу ЗСУ відбили 14 атак російської армії на Донбасі – Генштаб

У суботу, 14 січня, бійцям ЗСУ вдалось відбити 14 атак армії РФ на позиціях в Луганській та Донецькій областях, йдеться у зведенні Генерального штабу.

«Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області», – пишуть військові.

Крім того, за інформацією ЗСУ, війська РФ не полишають намірів повністю захопити Донецьку область, зосереджують основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Також ведуть наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а на Куп’янському – намагаються покращити тактичне положення.

«Протягом минулої доби противник завдав три авіаційних та 57 ракетних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники», – повідомляють в Генеральному штабі.

Також стало відомо, що українська авіація протягом минулої доби завдала п’ять ударів по районах зосередження окупантів, збито безпілотник типу «Орлан-10».

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили два пункти управління, дев’ять районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога», – підсумували в Генштабі ЗСУ.

Перевірити дані з інших джерел в умовах війни неможливо.

10 січня у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину».

За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.