У Соледарі тривають важкі бої, ЗСУ відбивають атаки – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що війська РФ не залишають намірів повністю захопити Донецьку область.

«З цією метою зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Бахмутському напрямку. Тривають важкі бої за Соледар. Наші воїни цілодобово відбивають атаки ворога. Окупанти зазнають великих втрат. Також противник веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському напрямку намагається покращити тактичне положення, а на Запорізькому та Херсонському – обороняється», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Також повідомляється, що задля посилення оборонних спроможностей своїх підрозділів на лівобережній Херсонщині, війська РФ проводять передислокацію. Відзначається переміщення особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів.

«Противник продовжує щоденно зазнавати втрат в живій силі і це дається взнаки. Низьким, до 40 відсотків, залишається рівень укомплектування окремих підрозділів 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу, що розташовані в районі Горлівки Донецької області. І це, попри нещодавнє доукомплектування мобілізованими та контрактниками. Показово, що особовому складу заборонено залишати місце розташування – таким чином окупанти хоч якось намагаються запобігти дезертирству. Російська окупаційна влада на тимчасово окупованих територіях Донецької області переглядає категорії громадян призовного віку, які раніше мали так звану «бронь». Зокрема, працівників екстрених та комунальних служб вже про це попереджено», – розповіли у Генштабі.

Перевірити дані з інших джерел в умовах війни неможливо.

Триває триста двадцять п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.