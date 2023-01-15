Армія РФ готується відбивати атаки та хоче перейти в контрнаступ на Запорізькому напрямку – полковник ЗСУ

Армія РФ готується відбивати наступ ЗСУ на Запорізькому напрямку, повідомив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін в ефірі телеканалу «Еспресо».

За його словами, ситуація на Запорізькому напрямку залишається стабільно складною. Наразі російські військові не вчиняють активних дій. Разом із тим, тривають постійні обстріли з їхнього боку – армія РФ обстрілює позиції українських військ та бʼє по цивільній інфраструктурі.

Єрін також розповів, що російські військові укріплюють свої оборонні рубежі та роблять мінні загородження на Запорізькому напрямку.

«Зараз відмічається збільшення обстрілів на Запорізькому напрямку. В цілому ворог готує свої оборонні укріплення, здійснює інженерні обладнання позицій, створює мінні загородження. Також останнім часом відмічається певне посилення підрозділів окупантів на Запорізькому напрямку в цілому, що може свідчить про те, що ворог готується відбивати нашу атаку, але з подальшим переходом у контрнаступ», – сказав він.

Запоріжжя та область регулярно зазнає російських обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.