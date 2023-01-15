Росія тримає у Чорному морі 16 кораблів: в ЗСУ розповіли, чи є серед них ракетоносії

РФ вивела у Чорне море на бойове чергування 16 кораблів, йдеться в повідомленні Військово-Морських Сил ЗСУ в телеграмі 15 січня.

Військові зазначають, що станом на 13:00 у Чорному морі перебуває п’ять носіїв ракет, проте поки невідомо, скільки на них «Калібрів».

Водночас в Азовському морі знаходиться два військові кораблі РФ, а в Середземному – дев’ять. Серед них п’ять ракетоносіїв, загальний залп яких 72 ракети.

14 січня, коли війська РФ завдали по Україні чергового масованого удару, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Військові кажуть, що це була крилата ракета Х-22. У результаті обвалився цілий під’їзд 9-поверхового будинку, в якому загалом мешкають понад 1100 людей. Влада припускає, що військові РФ цілилися у ТЕС, а влучили у будинок. Кількість жертв може і далі зрости, оскільки рятувальні роботи тривають.

Російські війська під час вчорашньої атаки використали половину з підготовлених до удару «Калібрів» в Чорному морі, повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.