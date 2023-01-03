СБУ вперше повідомила про підозри через обстріли Росією цивільних об’єктів в Україні

Служба безпеки України оголосила перші підозри через обстріли цивільних об’єктів в ході російського повномасштабного вторгнення – про це відомство повідомило 3 січня.

За повідомленням, правоохоронці зібрали докази на російського генерала та адмірала флоту Російської Федерації.

«Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим – колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов», – заявляє пресслужба.

Обом повідомили про підозри за статтями про планування, підготовку та ведення агресивної війни та про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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«Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

За висновками СБУ, від початку вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого російського військово-політичного керівництва «щодо знищення українських міст»:

«Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України. Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22».

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Щодо Ігоря Осіпова СБУ встановила, що з 24 лютого по 10 серпня він віддавав накази щодо ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських населених пунктах.

«Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «3М14-Калібр» з російських бойових кораблів», – додає Служба.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.