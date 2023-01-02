СБУ повідомила про підозру голові Центробанку Росії

Служба безпеки України повідомила про підозру голові Центробанку Росії Ельвірі Набіулліній, яка запроваджує «рубльову зону» у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Про це інформує пресслужба відомства.



«Для цього дала вказівку щодо відкриття «філій» підконтрольного кремлю «Промсвязьбанку» на базі захоплених відділень українських фінустанов. Крім того, очільниця російського центробанку сприяла місцевим окупаційним адміністраціям рф у блокуванні обігу гривні. Щоб реалізувати це, ворог заборонив на захоплених територіях проведення електронних операцій і готівкових розрахунків у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти», – йдеться у повідомленні.



За даними слідства, отримані таким чином «рубльові» надходження до бюджету Росії були спрямовані на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань.



На підставі доказів СБУ голові Центробанку Росії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (умисні дії, вчинені представником влади, за попередньою змовою групи осіб, з метою зміни меж території та державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.



Вирішується питання щодо оголошення Набіулліної у міжнародний розшук, додають у СБУ.

Ельвіра Набіулліна наразі повідомлення про підозру не коментувала.

Щодо голови Центробанку Росії низка країн, зокрема Британія та Канада, застосувала санкції в тому числі через її роль у «поширенні рубля на українські території».