На Львівщині затримали російського агента – СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання російського агента на Львівщині.



Як повідомляють у відомості, ним виявився житель Донеччини, який після початку повномасштабного вторгнення передавав інформацію представнику терористичної організації.



«З початку війни він збирав розвіддані про місця перебування та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. А згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність. Під виглядом внутрішньо переміщеної особи він оселився поблизу одного з енергетичних об’єктів. Чоловік продовжив збір інформації для ворожої спецслужби», – йдеться у повідомленні



У СБУ зазначають, що викрили чоловіка на «спробах прихованого збору і передачі відомостей через «зв’язкового» у лавах терористичного угруповання «ДНР».



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.