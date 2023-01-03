Двоє людей загинули через обстріли Херсонщини за добу – голова області

Російські війська 79 разів обстріляли територію Херсонської області протягом доби 2 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків», – заявив він.

Херсон, зокрема, зазнав 32 обстрілів. Російські снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

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«Минулої доби через російські обстріли загинули дві людини, дев’ять жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», – додав голова області.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.