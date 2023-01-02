Зеленський утворив Олешківську військову адміністрацію

Президент України Володимир Зеленський утворив Олешківську міську військову адміністрацію Херсонської області.



Відповідний указ президент підписав сьогодні. Начальником Олешківської міської військової адміністрації призначено Тетяну Гасаненко.

Після деокупації правобережжя Херсонщини та міста Херсон з'являлися повідомлення про те, що ЗСУ відвоювали Олешки. Проте офіційно це не підтверджували.

На початку грудня у Генштабі ЗСУ заявили, що в Олешках стало менше російських військ і їхньої техніки.

На сьогодні офіційних повідомлень про деокупацію Олешок немає.