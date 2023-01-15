«Наступають по своїх тілах»: Череватий розповів про тактику російських військових у Соледарі

Армія РФ проводить ротації через значні втрати в Соледарі на Донеччині, розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Вони по суті по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті…», – зазначив Череватий.

За його словами, російській армії доводиться концентрувати багато особового складу для штурмів у місті, тому що це її головний ресурс.

«У першу чергу це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони… Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих страт ворога», – пояснив Череватий.

Він розповів, що лише за минулу добу армія РФ завдала 234 удари та відбулося 32 бойових зіткнення.

«Ворог втратив 119 людей вбитими та 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами», – додав Череватий.

Раніше, 10 січня, у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину».

За даними розвідки, частина боїв точиться за доступ до неробочих соляних шахт, які простягаються на довжину 200 кілометрів під землею в цьому регіоні – обидві сторони побоюються проникнення противника за їхню лінію фронту за допомогою цих шахт.

14 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що бої за Соледар точаться в місті та на його околицях. За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.