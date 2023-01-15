«Укренерго»: після чергової масованої ракетної атаки збільшився дефіцит електроенергії

Після вчорашньої масованої ракетної атаки армії РФ збільшився дефіцит електроенергії, тому терміни відключень світла для населення можуть стати тривалішими, повідомляє пресслужба «Укренерго».

Енергетична інфраструктура України відновлюється після дванадцятого ракетного удару РФ, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах, зазначають енергетики.

«Вчора (14 січня – ред.) ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей», – йдеться в повідомленні.

Із огляду на це, обмеження діятимуть протягом всієї доби неділі, 15 січня. При цьому «Укренерго» попереджає, що при їхньому перевищенні будуть застосовані аварійні відключення.

Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 20 загиблих і близько семи десятків поранених.