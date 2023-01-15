Низка ТЕС не працюють через «серйозні пошкодження» після останнього обстрілу – гендиректор Yasno

Масований ракетний удар 14 січня спричинив «величезний» дефіцит в енергосистемі, повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко увечері в п’ятницю.

«Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти – поки невідомо», – заявив він.

Він додав, що компанія «Укренерго» значно обмежила споживання по всій країні, в тому числі в Києві. Відтак можливі екстрені відключення.

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«Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими», – попередив Коваленко.

Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 30 загиблих і близько семи десятків поранених.