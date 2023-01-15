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Російські війська обстріляли місце роботи працівників Червоного Хреста у Херсоні – Тимошенко

Представник ОП додав, що наразі немає даних про постраждалих

Російські військові вчергове обстріляли Херсон 15 січня, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Через обстріл виникла серйозна пожежа. Працюють рятувальники», – написав він.

Представник ОП додав, що наразі немає даних про постраждалих.

«Ворог знав, куди завдає удар. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко», – додав Тимошенко.

Раніше в неділю голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомив про обстріл лікарні в обласному центрі. Внаслідок цього обстрілу, за його даними, ніхто не постраждав.

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Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

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