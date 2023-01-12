Російські війська обстріляли селище під Херсоном, загинув чоловік – ОВА

Російські війська обстріляли селище Янтарне поблизу Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 12 січня.

«Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік», – заявив він.

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Крім того, 47-річна жінка отримала уламкові поранення. Її доправили до лікарні, додав голова області.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.