СБУ повідомила про затримання ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

Служба безпеки України повідомила про затримання колишнього працівника виправної установи у Херсоні, який після захоплення українського міста пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

«За це йому запропонували «посаду» у лавах створеної агресором «исправительной колонии». Зловмисник погодився на «пропозицію» і добровільно написав «заяву» на вступ до окупаційного органу. Там його призначили до складу підрозділу охорони режимного об’єкта РФ, до якого рашисти незаконно ув’язнювали репресованих місцевих жителів. Більшість з потерпілих були учасниками руху опору. У застінках окупанти катували українських громадян і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з ворогом. Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та «периметр» російської катівні», – розповіли у СБУ.

За даними відомства, під час звільнення Херсона зловмисник вирішив втекти до Одеси, де намагався «залягти на дно».

«Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу Україну (колабораційна діяльність). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

11 листопада 2022 року Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.