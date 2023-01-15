Російські військові атакували житловий квартал Херсона – ОВА

У неділю, 15 січня, російські військові атакували житловий квартал Херсона, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
«Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення», – йдеться у повідомленні.
На місці влучання російських снарядів працюють рятувальні служби, уточнив місцевий чиновник.
Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.
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