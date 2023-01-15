Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російські військові атакували житловий квартал Херсона – ОВА

Наслідки обстрілів військовими РФ одного із мікрорайонів міста Херсон, грудень 2022 року, ілюстративне фото

У неділю, 15 січня, російські військові атакували житловий квартал Херсона, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

«Щойно російські окупанти завдали чергового удару по житловому кварталу Херсона. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

На місці влучання російських снарядів працюють рятувальні служби, уточнив місцевий чиновник.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG