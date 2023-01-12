«Укрзалізниця» розширює сполучення з Херсоном

«Укрзалізниця» розширює мережу залізничного сполучення з Херсоном. Як повідомляє пресслужба перевізника, зокрема, залізничники призначають поїзд №110/109 Львів-Херсон.

«Рейс відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день. З Херсона поїзд вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18», – йдеться в повідомленні.

Також перевізник вказує на зміни графіку курсування поїзда №102/101 Київ-Херсон.

«З 19 січня поїзд вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06. З Херсона поїзд вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22», – йдеться в повідомленні.

Квитки на новий рейс уже доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

«Укрзалізниця» запустила рух із Києва до Херсона – перший потяг відправився 18 листопада зі столиці о 22:14

19 листопада 2022 року до Херсона вперше після деокупації прибув пасажирський потяг із Києва.