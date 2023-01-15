Ракетний удар по Дніпрі: кількість загиблих зросла до 30 – радниця голови ОВА

Встановлена кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі зросла до 30 – про це 15 січня повідомила радниця Дніпропетровської обласної військової адміністрації Наталія Бабаченко в ефірі національного телемарафону.

«Буквально 20 хвилин тому дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Таким чином, станом на зараз ця ворожа атака забрала вже 30 життів, рятувальна операція все ще триває», – розповіла вона.

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Бабаченко додала, що під завалами можуть перебувати від 30 до 40 людей. По медичну допомогу звернулися вже 75 постраждалих.

Вранці 14 січня, а потім і пообіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.