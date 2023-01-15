Внаслідок російського удару по Дніпру загинув заслужений тренер із боксу – ФБУ

Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинув відомий тренер із боксу, повідомила Федерація боксу України 15 січня.

«На превеликий жаль, ми дізналися жахливу звістку. Тільки що розпізнали серед мертвих в Дніпрі тіло Михайла Кореновського. Вічна пам’ять великому тренеру, хорошому другу та сім’янину», – йдеться в повідомленні ФБУ.

Спортивний комітет України – організація, яка об’єднує неолімпійські види спорту – повідомила, що дружина і діти Кореновського були на прогулянці.

«Михайло після змагань приїхав у квартиру, зібрався і мав приєднатися до прогулянки з сім’єю. Була надія, що тренер живий, але ще знаходиться під завалами. Та рятувальники дістали уже мертве тіло Михайла. Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області», – повідомляє СКУ.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих внаслідок удару по Дніпру була 15-річна дівчинка.

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Вранці 14 січня, а потім і по обіді у багатьох областях України було чутно вибухи. Влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони. Такі повідомлення надходили з Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької, Львівської областей, з Києва, Одеси, Кривого Рогу, Харкова. Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про 30 загиблих і близько семи десятків поранених.