«Робота РНБО триває»: Зеленський анонсує нові санкції

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розширення санкцій, пов’язаних із російською агресією.

У вечірньому зверненні голова держави згадав про наслідки ракетного удару по Дніпру. Він вказав на те, що серед 30 загиблих є 15-річна дівчинка, доля понад 30 людей залишається невідомою.

«Вважаю правильним, що саме сьогодні є рішення про розширення наших санкцій проти громадян Росії та інших осіб, які допомагають терору. Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень», – заявив Зеленський.

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Він додав, що Київ працюватиме над упровадженням антиросійських санкцій «в максимально можливому масштабі», у Європі та світі.

«Відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати. Робота РНБО над санкційними списками триває, і скоро будуть наступні рішення», – анонсував президент.

Раніше в п’ятницю президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти майже двох сотень громадян Росії.

До списку санкцій потрапили: співачки Ірина Аллегрова, Лариса Доліна, Вікторія Дайнеко, громадянка України, телеведуча та режисер Жанна Бадоєва, співаки Пилип Кіркоров, Дмитро Білан, Олександр Буйнов, телеведучі Дана Борисова, Яна Рудковська, актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, а також інші пропагандисти і так звані російські «воєнкори», тощо.

Крім того, санкції запровадили проти колишньої української телеведучої, яка зараз знімає пропагандистські ролики на окупованих територіях, Діани Панченко.