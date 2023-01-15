Маляр про ситуацію в Соледарі: «цивільні особи не розуміють контекст»

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала повідомлення про ситуацію в Соледарі.

У своєму Телеграмі вона нагадала, що публічно повідомляти інформацію про переміщення українських військ поза офіційними джерелами заборонено.

«Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться – це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям», – заявила урядовиця.

Маляр вказала на те, що оприлюднювати інформацію про дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи Міністерства оборони та Генерального штабу.

Читайте також: Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Вона також нагадала, що в ранковому зведенні 15 січня Генштаб повідомив про відбиття атак в тому числі біля Соледара напередодні, у вечірньому – про обстріли міста.

«Якщо простою мовою – тривають бої. Все інше – неперевірена інформація, несанкціонована і без знання загальної картини фронту (бо це державна таємниця)», – додала Маляр.

Крім того, за словами заступниці міністра, інформація оприлюднюється з урахуванням як оперативної обстановки, так і військових планів.

«Цивільні особи не знають цих планів і тому не розуміють контекст, в якому подають фрагменти інформації, що стали їм відомі. Чим завдають шкоди нашій обороні», – підсумувала вона.

Читайте також: «Наступають по своїх тілах»: Череватий розповів про тактику російських військових у Соледарі

Раніше, 10 січня, у британській розвідці заявили, що російські війська протягом останніх чотирьох днів досягли тактичного поступу в Соледарі і, ймовірно, «контролюють його більшу частину».

14 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про те, що бої за Соледар точаться в місті та на його околицях. За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами, загалом ситуація на Донеччині є складною, але контрольованою.

Також головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов заявив 15 січня, що українські війська мусили відійти з житлових районів Соледара.