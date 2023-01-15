Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках – Генштаб

Російські війська вісім разів обстріляли українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у вечірньому зведенні 15 січня.

«Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняється», – повідомляє командування.

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Штаб не фіксує російських наступальних угруповань на північних напрямках. Водночас визначені підрозділи збройних сил Білорусі та Росії «продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах».

При цьому прикордонні райони Харківської та Сумської області, так само як і на інших напрямках на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі потрапляли під російські обстріли.

«Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки», – йдеться в зведенні.

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Командування звітує про сім авіаударів ЗСУ по районах зосередження російських військ, а також два удари по їхніх позиціях протиповітряної оборони. Крім того, згідно зі зведенням, ракетно-артилерійські війська двічі вразили райони зосередження живої сили Росії.