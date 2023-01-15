Російський військовий у Бєлгородській області підірвав гранату, є загиблі – місцеві ЗМІ

Російський військовослужбовець у суботу підірвав гранату та влаштував пожежу у військовій частині в Бєлгородській області, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канали «112» та «База». За попередніми даними, загинули щонайменше троє військових, є поранені.

Державне російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах стверджує, що в сільському будинку культури на хуторі Тоненьке в Бєлгородській області відбулися детонація боєприпасів та пожежа, постраждали 10 військовослужбовців. Про загиблих агентство не повідомляє, як і про те, що спричинило вибух і пожежу.

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За інформацією «Бази», вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові. Один із військовослужбовців (як пише «112», командир взводу в званні старшого сержанта) з не встановлених причин підірвав гранату РГД-5, через вибух у будівлі здетонували боєприпаси і почалася пожежа.

За даними «Бази», постраждали 10 людей. Канал «112» пише про 16 постраждалих та вісьмох зниклих безвісти військовослужбовців.

Офіційних повідомлень про те, що сталося, наразі немає.