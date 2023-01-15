Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Російський військовий у Бєлгородській області підірвав гранату, є загиблі – місцеві ЗМІ

За даними медіа, військовий з не встановлених причин підірвав гранату РГД-5

Російський військовослужбовець у суботу підірвав гранату та влаштував пожежу у військовій частині в Бєлгородській області, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канали «112» та «База». За попередніми даними, загинули щонайменше троє військових, є поранені.

Державне російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на джерело в екстрених службах стверджує, що в сільському будинку культури на хуторі Тоненьке в Бєлгородській області відбулися детонація боєприпасів та пожежа, постраждали 10 військовослужбовців. Про загиблих агентство не повідомляє, як і про те, що спричинило вибух і пожежу.

Читайте також: Армія РФ готується відбивати атаки та хоче перейти в контрнаступ на Запорізькому напрямку – полковник ЗСУ

За інформацією «Бази», вибух стався у будівлі сільського будинку культури, де розташовувалися російські військові. Один із військовослужбовців (як пише «112», командир взводу в званні старшого сержанта) з не встановлених причин підірвав гранату РГД-5, через вибух у будівлі здетонували боєприпаси і почалася пожежа.

За даними «Бази», постраждали 10 людей. Канал «112» пише про 16 постраждалих та вісьмох зниклих безвісти військовослужбовців.

Офіційних повідомлень про те, що сталося, наразі немає.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG