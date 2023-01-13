Жодні здобутки Росії на Донбасі не змінять хід війни – речник Держдепу США

Увага до перебігу боїв у Соледарі пов’язана частково з тим, що російська влада не мала підстав заявляти про будья-які успіхи у війні проти України протягом тривалого часу – про це заявив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс на брифінгу 13 січня.

Таким чином він відповів на питання про ситуацію в Соледарі. Прайс вказав на те, що Державний департамент зазвичай не аналізує бойові дії, проте дав «загальну оцінку».

«По-перше, причина, чому запекла битва за таке місто, як Соледар – місто з приблизно 10 тисячами мешканців, принаймні до війни – потрапляє в заголовки, полягає в можливості (і вона не підтверджена), що росіяни досягають або, принаймні, претендують на додаткові здобутки ціною великих втрат», – сказав він.

Читайте також: «Складний етап війни» – Маляр повідомила про нічні бої в Соледарі

Прайс вказав на те, що захоплення російськими військами нових територій, попри великі втрати – це те, про що «ми не чули протягом досить тривалого часу».

Речник пояснив це ефективністю контрнаступу України, який почався минулого року.

Прайс висловив думку, що запеклі бої на Донбасі триватимуть і будуть супроводжуватися успіхами та поразками для обох сторін.

«Але будь-який подальший успіх Росії, навіть такою великою ціною у вигляді втрат особового складу та обладнання, ніколи не зможе змінити хід цієї війни. Жодне тактичне просування не зможе змінити стратегічний провал, з яким президент Путін і його війська зіткнулися з перших днів цієї війни, і стратегічну невдачу, яка лише посилилася ефективним контрнаступом України», – заявив представник Держдепу.

Читайте також: Зеленський про Ставку: у контексті Соледара та Бахмута обговорювали кроки у найближчі дні

Пентагон станом на 12 січня не підтверджував інформацію про нібито захоплення російськими силами українського міста Соледар на Донеччині.

Ввечері 12 січня у Міноборони України повідомили, що противник продовжує наступ біля Соледара, також продовжуються спроби оточити Бахмут.

Російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута.