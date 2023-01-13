«Складний етап війни» – Маляр повідомила про нічні бої в Соледарі

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр вранці 13 січня прокоментувала ситуацію в Соледарі.

«Ніч в Соледарі була гарячою, тривали бої. Ворог кинув ледь не всі основні сили на донецький напрям та підтримує високу інтенсивність наступу», – повідомила вона.

Представниця Міноборони додала, що українські військові намагаються втримати оборону в місті:

«Це складний етап війни, але ми у цій війні переможемо. Сумніву немає».

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Пентагон станом на 12 січня не підтверджував інформацію про нібито захоплення російськими силами українського міста Соледар на Донеччині.

Ввечері 12 січня у Міноборони України повідомили, що противник продовжує наступ біля Соледара, також продовжуються спроби оточити Бахмут.

Російська сторона вже кілька разів заявляла про отримання контролю над українським містом Соледар, яке розташоване за майже 20 кілометрів на північний схід від Бахмута.